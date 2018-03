Kramer vs. Fica

¿Qué humorista lo influenció más?

Stefan Kramer: “Jim Carrey. Cuando era más chico veía sus películas, crecí con él, así que hay un cariño histórico”.

Bombo Fica: “Don Jorge Romero, Firulete. Representa la magia del discurso; transformaba las cosas más simples en una gran historia”.

¿Pagaría por ir a ver a algún colega?

SK: “Por todos. Me encanta el humor, soy súper de que nos agrupemos y nos potenciemos todos, rescato a cada uno y valoro que nos subamos al escenario a hacer humor. De todos se puede aprender algo y eso para mí es vital”.

BF: “No tengo tiempo para ir a ver a nadie. Si voy, voy a ver a algunos colegas más cercanos, como Jorge ‘Chino’ Navarrete, Gigi Martín u Óscar Gangas. Esas son rutinas que yo conozco, son un clásico. Ellos son los más cercanos, y hemos compartido escenario”.

¿Y por quién no pagaría?

SK: “Ninguno. Soy un tipo positivo y rescato algo de todos. No sirvo para este juego…”.

BF: “Sí, pero no lo comentaré. Queda reservado para mí. Son varios, la verdad”.

¿Quién de la actualidad parece comediante, aunque no hace humor?

SK: “Mmm… no sé, no se me viene nadie a la cabeza. Soy malo para el ping pong (los cuestionarios), igual que para el ping pong real”.

BF: “Es difícil el tema, porque hay algunos políticos, algunos futbolistas, y también animadores. El último que me sorprendió fue Alex Smith. Él va para comediante. Tiene el perfil, con ese comentario de que los humoristas financian la violencia en la Araucanía, me dió mucha risa”.

Si fuera Meruane, ¿volvería a Viña?

SK: “Sí, de todas maneras”.

BF: “Creo que a Viña uno tiene que ir a mostrar algo, algo importante. Pero volver por sentimientos de revancha o porque sí, no. Lo que él hizo, es cosa de él, yo no cuestiono las decisiones de los otros”.

¿Cómo ve su carrera en 30 años?

SK: “Ojalá dirigiendo películas y actuando en comedia junto a otros comediantes”.

BF: “La veo muy repetida en televisión (se ríe). Como probablemente ya no esté, lo único que va a quedar son las imágenes televisivas”.

¿Qué es lo que piensa cuando le dicen Bombo Fica/Stefan Kramer?

SK: “Éxito”.

BF: “Lo primero que se me viene a la cabeza es ‘cabro chico, Tocopilla, Play Station’ (imitando a Alexis Sánchez). No creo que vuelva a existir otro personaje como Stefan Kramer en Chile”.

Rating y tarifas en Viña 2018

La única presentación previa de Stefan Kramer en el Festival fue su recordada rutina de 2008, donde imitó a 33 personajes y se transformó en una estrella del humor nacional. En esa ocasión, mientras estuvo en el escenario, la transmisión alcanzó un peak de 61 puntos de rating. Su retorno tras diez años le costó a la producción cerca de $ 150 millones.

Daniel “Bombo” Fica ha pasado dos veces antes por la Quinta Vergara, en 2010 y 2012. Esta última marcó su presentación más recordada, que alcanzó un peak de 56 puntos, la más alta obtenida por un humorista durante la era Chilevisión. Esta noche pisa por tercera vez el escenario viñamarino, en un regreso por el que pidió $ 80 millones.