Kristen Wiig es confirmada como villana en Mujer maravilla 2

Luego de los rumores que la acercaban a la secuela de Mujer Maravilla, la actriz Kristen Wiig fue confirmada como la gran villana de esta segunda entrega.

La noticia fue anunciada por la propia cineasta, Patty Jenkins, a través de redes sociales. “¡Sí! ¡Es verdad! Tan increíblemente afortunada de dar la bienvenida a la sensacionalmente talentosa Kristen Wiig a nuestra familia Wonder Woman. No puedo esperar para finalmente trabajar con una de mis favoritas. Y TAN emocionada por lo que hemos planeado. #Cheetah!!!”, escribió en Twitter.

So excited to confirm the most thrilling news. Yes! It’s true! So incredibly lucky to welcome the sensationally talented Kristen Wiig to our Wonder Woman family. Can't wait to finally work with one of my favorites. And SO excited by what we have planned. #Cheetah!!! @GalGadot pic.twitter.com/Gn0jICiIAH

