“La bicicleta”: la canción de Carlos Vives y Shakira que fue acusada de plagio

A comienzos del año pasado, Carlos Vives y Shakira publicaron una canción que alcanzó altas posiciones en los ránking y sonó ampliamente en las radios latinas. “La bicicleta”, que mezcla ritmos de reggaetón y vallenato, fue una de las canciones del verano junto con “Despacito” de Luis Fonsi por su letra pegajosa y compás repetitivo.

Sin embargo, su éxito se vio empañado por una acusación de plagio realizada por el productor cubano Livam y su editora Maryla Dianik Romeu, quienes apelan a la similitud en el coro con su canción “Yo te quiero tanto” de 1997.

La frase polémica es “Que te sueño y que te quiero tanto”, la cual, según los cubanos, fue copiada de “Yo te quiero, yo te quiero tanto”. Por esto, la Sociedad General de Autores y Editores de España decidió en principio retener los derechos de autor hasta que el cierre del caso.

Según el perito del caso, las dos canciones tienen “el mismo ritmo y la misma línea melódica”. Por su parte, Vives declaró en marzo a agencia EFE que “Hay que dejar que la Justicia obre, pero esto es muy fácil: basta escuchar las dos canciones y no hay que ser Beethoven para verlo. No me inquieta nada ese tema”.

El cantante colombiano agregó que “El mundo y este negocio es muy de actualidad. Hablan de ti si tienes un tema pegando, y creo que el hecho de que esté Shakira nos ha abierto muchas puertas de lugares donde esta canción, por sí sola, no habría llegado”.

De hecho, aclara que el título original era “Vallenato desesperado”, hasta que Shakira le cambió el título.