La “estrechez de corazón” de Luis Fonsi: homenajeó a Los Prisioneros en Viña del Mar

Se sabía que Luis Fonsi guardaba una sorpresa para su presentación en Viña del Mar: una canción de Los Prisioneros, para homenajear a la banda de Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia.

Pero igual el cantante puertorriqueño se las ingenió para cambiar lo previsto. Si se esperaba que Fonsi interpretara “Corazones Rojos”, finalmente el tema elegido fue “Estrechez de Corazón”, un tema del mismo álbum de 1990.

La canción no fue el único cover que incluyó Fonsi en su presentación. En otro momento, también interpretó “Message in a Bottle”, de The Police.

A Fonsi le tocó abrir la segunda noche de festival, que luego tendrá en el escenario a Jenny Cavallo y Gente de Zona.