La inmigración colombiana será el eje de esta noche

La actriz, comediante y conductora Alejandra Azcárate cuenta que no sabía en profundidad del fenómeno de la inmigración colombiana en Chile y que, por consecuencia, se sorprendió: cuando fue anunciada para la actual versión del Festival de Viña del Mar, como una figura anónima para la gran mayoría del público nacional, muchísimos paisanos con residencia en el país la empezaron a alentar y la felicitaron por el hito.

“No toco la situación de los inmigrantes en mi rutina, pero me sorprendió mucho la cantidad de colombianos en Chile que me saludaron en redes sociales. Me saludaron de forma masiva, me dieron todo su apoyo y cariño”, expresa la humorista a La Tercera, una celebridad indiscutida en su tierra, dando cuenta, desde su experiencia privada, de una situación global. Los ciudadanos llegados desde ese país forman una de las comunidades extranjeras más numerosas y de mayor crecimiento en los últimos años (un 13.6% del total), lo que será aprovechado por el Festival para precisamente insistir en ese afán de diversidad y multiculturalidad que sus mentores han querido exhibir desde la velada inaugural.

Hoy -y aprovechando que además de Azcárate el otro gran ilustre de la noche, Carlos Vives, nació en Colombia- el video introductorio de los primeros minutos de emisión tendrá como protagonista a una joven migrante fanática del hombre de La gota fría y que reside en Antofagasta, la ciudad por excelencia de los extranjeros que aterrizan desde Bogotá, Cali o Medellín. “Antofalombia” es incluso el mote con que los medios internacionales han bautizado a la localidad nortina.

“Queremos mostrar el espíritu de hermandad que hay en el norte de Chile, la solidaridad que está generando la inmigración”, puntualiza María Paz Ardiles, periodista encargada de los registros audiovisuales que, por ejemplo, el miércoles mostró el testimonio de una azafata seguidora de Fonsi y sobreviviente del accidente del club brasileño Chapecoense. La idea también es que la joven de Antofagasta pueda conocer en la Quinta a uno de los mayores emblemas del vallenato.

Por su parte, lo de Vives no sólo será intrínsecamente colombiano; para recalcar aún más sus raíces vendrá con refuerzos: el cantante tiene considerado invitar a Sebastián Yatra, una de las promesas del sonido urbano y con quien interpreta el hit Robarte un beso. Para amplificar ese espíritu de cofradía, Vives también aparecerá en un video con Azcárate y ayer, en plena conferencia de prensa, dijo que no tenía problemas en ayudarla a que la audiencia nacional la conociera más.

Azcárate, con un humor volcado a lo femenino y las experiencias cotidianas, lo dice en su estilo más jocoso: “Si me va mal, que me dejé lista la bicicleta para poder escapar de Chile”, simboliza en alusión al éxito La bicicleta que Vives firmó el año pasado junto a Shakira.