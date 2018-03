La nueva vida de Gabigar tras su triunfo en Viña

Para Gabigar, su triunfo en la competencia internacional del último Festival de Viña no fue un techo sino que el comienzo de algo nuevo. Un vehículo para mostrarse masivamente, iniciar sus planes de expansión regional y, de paso, seguir distanciándose de Gabriela Pulgar, su identidad fuera de los escenarios, el nombre que figura en su carnet y con el que alguna vez participó en un programa de talentos y en el Miss Mundo de 2011.

“Me he ido separando un poco de ni nombre porque no me siento tan cómoda con la exposición televisiva que tuve. Mi objetivo nunca fue ser Miss Chile ni estar en un programa. Fueron oportunidades que aproveché, pero mi lugar está en la música”, aclara la solista de 29 años, que hace dos semanas se impuso en el certamen de su ciudad natal con Cobarde, el primer single del disco debut que lanzó a fines de 2017.

Es justamente ese álbum, Transparente, el eje de los próximos planes de la cantante, quien alista una gira local para mostrar sus composiciones. Esto, junto a la banda que la acompaña en vivo, integrada por músicos de reconocida trayectoria, como el bajista Eduardo Caces (Lucybell) y los guitarristas Carlos Azócar (Saiko) y Nicolás Quiroga, éste último también productor.

El plan último es llegar a México, donde según cuenta, tiene fieles auditores.

“En una sociedad tan prejuiciosa, sobre todo cuando eres mujer, desmarcarte de lo que has hecho antes es difícil. No reniego del pasado pero como Gabigar siento más libertad y puedo proteger la otra parte de mi vida”, dice la viñamarina, quien en paralelo a la música sigue ejerciendo como fonoaudióloga. Una profesión a la que llegó motivada por su hermano menor, que se encuentra dentro del espectro autista, y en quien se inspiró para componer el segundo single del disco, Vives en la luna, una emotiva pieza que desde esta semana se puede escuchar en las pantallas de Canal 13, como parte de la banda sonora de la teleserie Soltera otra vez 3.

“He encontrado ciertos temas que están en mi historia y que también tienen que ver con la celebración de la diversidad”, dice la artista, que el próximo fin de semana volverá a las presentaciones masivas, invitada por el grupo Kapitol a su show en Lollapalooza, cantando uno de sus temas y sumándose a un tributo a la fallecida Dolores O’ Riordan, de The Cranberries, en el mismo espectáculo.