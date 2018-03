La revancha de la lana: la historia tras la ganadora chilena del Festival

“Lo había soñado toda mi vida, porque en mi mente me veía con dos Gaviotas”. Astrid Veas, la representante chilena que triunfó en la Competencia folclórica en Mejor intérprete y Mejor canción, transmite pura confianza. Pero no siempre fue así. “Hace diez años postulé por primera vez al Festival. Luego postulé tres veces, con esta misma canción que ganó, y en ambas oportunidades la rechazaron. Pasaron dos años, y en 2017 la grabé de nuevo y le puse orquesta, y quedó. Tenía que hacer todo lo que estuviera en mis manos para que el tema llegara al planeta. Es una canción necesaria”, analiza con respecto a Mundo al revés, cuya letra ejercita cierta crítica social y, según su autora, se fraguó desde sus días colegiales, ya que “siempre fui rara, la freak del curso, era muy callada, quizás tenía autismo, y era víctima de mis compañeros y profesores”.

Pero hace un par de años Veas ya había logrado torcer esa sensación de fractura con el mundo al destacar en el primer ciclo de The Voice Chile (2015), básicamente por su afición por tejer y por usar sólo vestimenta de lana, “mi bandera de lucha, mi bandera de paz”, según precisa. “Fui a la Gala con un vestido de lana. Qué puede ser más pacífico que ir a algo así con una ropa fabricada por tus propias manos, en vez de ir a meterte en un Chanel, y conseguírtelo y pedir crédito. Yo tenía súper claro que iba en contra del protocolo, pero siempre me han querido sacar. En The Voice me sacaron las lanas en los últimos dos capítulos, porque para la TV es más difícil entender esto. Muchas veces me han dicho que no voy a entrar a la industria musical si sigo con lo de la lana. Pero eso me ha hecho más rebelde y para la próxima me voy a tejer cinco kilos de lana (se ríe)”. ¿Y cómo compatibilizó su distancia con el espectáculo con su reciente candidatura a Reina?: “En Viña traté de usar los medios a mi favor y resultó”.