Led Zeppelin alista los primeros preparativos de sus 50 años

Desde su formación en 1968, Led Zeppelin se ha convertido en una de las bandas más importantes e influyentes de la música popular y, este año, los británicos buscarán conmemorar sus cinco décadas.

A pesar de que la celebración está programada para septiembre, los compositores de Stairway to Heaven ya se encuentran anunciando reediciones y publicaciones inéditas de su repertorio.

El disco en vivo How the west was won tendrá una nueva remasterización y se lanzará el 23 de marzo, además de remezclas de las canciones Rock and roll y Friends que se editarán durante el llamado Record Store Day, el 21 de abril.

Jimmy Page, el legendario guitarrista del cuarteto, ya había confirmado en diciembre la publicación de un libro conmemorativo con 368 páginas de fotos inéditas del conjunto.

Tras un largo tiempo sin querer referirse a una posible reunión, Robert Plant, quien fue vocalista de la banda, comentó a la radio estadounidense The Current sobre los planes de reunirse y conversar respecto al tema. “En lo musical, hay pequeñas piezas, pero no un álbum o algo por el estilo”, dijo el frontman, que está promocionando su último disco Carry Fire (2017). Por su parte, John Paul Jones no ha hecho ningún tipo de comentario al respecto.

Por su parte, Jason Bonham, hijo del difunto baterista John Bonham, explicó el repentino cambio de nombre de su banda Jason Bonham’s Led Zeppelin Experience, debido a que los integrantes originales ocuparán esa frase como gancho publicitario del potencial evento de reunión. Por lo mismo, el grupo tributo ahora se denominará Led Zeppelin Evening.