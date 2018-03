Luis Fonsi: “Tengo un vínculo y una unión muy cercana con Chile”

Durante esta jornada el cantante Luis Fonsi llegó a Viña del Mar, un día antes de presentarse por quinta vez en el escenario de la Quinta Vergara.

Su nueva visita, sin embargo, se da en el mejor momento de su carrera, acarreando el éxito mundial de Despacito y el arrastre de su nuevo tema, Échame la culpa, interpretado con Demi Lovato.

“Es el sueño de cada artista tener una canción que rompa récords y que nos de la posibilidad de compartir nuestra música y nuestro idioma”, comentó el artista durante la conferencia de prensa previa a su espectáculo. “Siento que se ha abierto una puerta y ahora lo que hay que hacer es tratar de hacer lo que he hecho siempre, darle buenas canciones al público y seguir celebrando nuestro idioma”, agregó.

Eso ya que si bien fue el cantante Justin Bieber quien le propuso hacer el remix y cantar en español, en el caso de Lovato ya había un plan. “Ahí si fui yo que basado en la letra de la canción dije ‘qué bonito sería tener el punto de vista de la mujer’, porque es una ruptura. (…) Ahí se me ocurrió Demi, (…) y lo primero que me dijo es ‘yo quiero cantar en español'”, contó el puertorriqueño sobre la canción. Próximamente, adelantó, será liberada la versión completa en inglés que ambos registraron.

Sobre su show en la Quinta Vergara, reveló que será diferente a lo que mostró en su más reciente paso por Chile a fines de 2017, donde recorrió varias ciudades y escenarios. Y que si bien no habrá artistas invitados, será especial para sus seguidores. “Habrá algunas sorpresitas por ahí”, dijo, y agregó que “quizás pueda presentar algo de lo que viene por ahí”, refiriéndose a su nueva música.

Fonsi habló además de su fuerte lazo con Chile, donde incluso vivió una temporada mientras era “coach” del programa de talentos The Voice (Canal 13). Justamente habló de la cantante Astrid Veas, quien participó del proyecto y que ahora representa a Chile en la competencia folclórica del festival. “Fue una experiencia hermosa (estar en The Voice) y le deseo lo mejor a Astrid. Me alegro que cada uno haya agarrado su propio camino”, comentó sobre la concursante, aunque su mayor vínculo lo hizo con Camila Gallardo, la finalista de su equipo en el programa. “He logrado comunicación con los que estuvieron en mi equipo, he trabajado muchísimo con la carrera de Camila Gallardo no solo como compositor sino que como productor también”, comentó.

Además, su relación con Chile es permanente a través de su director musical, el productor y músico Roberto Trujillo. “Tengo un vínculo y una unión muy cercana con Chile. (…) Conocí a Robert a través de amigos, de músicos. Justo se había mudado a Miami y había hecho algunos ajustes para la nueva gira y me pareció que es un musicazo. Estábamos muy a la par, en la misma frecuencia del sonido que quería tener mi música y mi show”, relató el artista sobre el nieto del emblemático Valentín Trujillo.

Fonsi abrirá la segunda noche del certamen, donde también se presentará la actriz y comediante local, Jenny Cavallo, y los cubanos de Gente de Zona.