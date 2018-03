Mega saca a Katherine Salosny de la conducción del Mucho Gusto

Este jueves fue el último programa de la animadora, a quien el canal no renovará su contrato. La conducción del matinal quedará en manos de Luis Jara, Karla Constant y José Miguel Viñuela.

Mega confirmó este jueves que la animadora Katherine Salosny saldrá del matinal Mucho Gusto, espacio televisivo que condujo junto a Luis Jara desde 2013, logrando excelentes resultados de sintonía en su franja hasta la actualidad.

La información fue difundida por el canal a través de un comunicado, donde se indica que la señal “no renovará el contrato de Katherine Salosny que vence en junio de 2018”.

El mensaje explica que la “decisión fue adoptada por el productor ejecutivo de Mucho Gusto, Pablo Alvarado, en conjunto con la Dirección Ejecutiva del canal en el contexto de un plan global de reestructuración del programa matinal que incluye el modelo de contenidos, estructura, imagen y escenografía y esquema de animación”.

“Creemos que Katherine protagonizó un ciclo exitoso en Mucho Gusto. Agradecemos todo su aporte y colaboración en estos cinco años”, indicó Alvarado.

Por tanto, este jueves fue la última aparición de Salosny como conductora del programa.

El matinal, que ha liderado el rating de la mañana por años, quedará bajo la conducción de Luis Jara, Karla Constant y José Miguel Viñuela.

Salosny continuará contratada por el canal hasta el 30 de junio de 2018.

Hasta enero, Mucho gusto pasó 45 meses consecutivos liderando la sintonía matinal. Además, desde el 1 de enero hasta este 21 de febrero, el programa promedió 6,9 puntos de rating, seguido de Chilevisión con 4.4, Canal 13 con 4.1 y TVN con 3.9.

La reacción de Luis Jara

A través de Twitter, quien fuera hasta hoy su compañero televisivo, Luis Jara, expresó: “No hay espacio suficiente para expresar la pena que siento por la partida del Mucho gusto de mi compañera de cinco años Katherine Salosny”.

Y continuó: “Estoy convencido que esta prueba no hará otra cosa que fortalecerte pero ese abrazo de cada mañana en estos cinco años no se pueden reemplazar. Estoy tratando de procesar esta noticia y aún no logro hacerlo. Estoy en shock. Solo y tal como te lo expresé hace un rato. Seré tu amigo por siempre”.