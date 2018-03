Mucho Gusto se reinventa

Luis Jara: “Extraño mucho a Kathy Salosny”

¿Cómo tomó la salida de Salosny?

En lo personal fue muy triste, muy golpeadora. No voy a hacer público si comparto o no esa decisión. Lo que sí digo es que ha sido una pena grande, porque la Kathy fue mi compañera y se transformó en mi amiga. Y esos vínculos indisolubles hacen que todo esto sea más llevadero, pero en la práctica la extraño mucho. Trabajé cinco años con ella, fuimos la génesis de un programa que ha liderado por 47 meses. Pero a la Kathy y a mí nos tranquiliza que estos cinco años vividos son imborrables y que esos vínculos no desaparecerán.

En las últimas semanas, el liderazgo matinal se ha repartido. ¿Mucho gusto ya no es imbatible?

Trabajar en base al liderazgo es una responsabilidad grande y te pone alerta. Esto no es una pugna, a pesar de que sean cinco los canales que compiten en el horario. Uno no puede tomar esto como una disputa. La editorial del Mucho gusto, en general, no cubre hechos policiales ni tiene hoy día el dominio del contenido del Festival, por lo tanto, estas cosas suceden. No te asustan, pero te alertan.

¿Cómo tomó los resultados de la encuesta Wikén, que lo situaba en el último lugar, con cero punto?

Con sorpresa, pero creo que las encuestas tienen distintas formas de mirarse. Me llamó la atención y a mucha gente también. Pero para mí hay otro tipo de encuesta y no es un consuelo. Cuando salgo a la calle la gente me manifiesta su cariño. Si la encuesta hoy está baja, me imagino que tengo que hacer mejor mi pega para levantarla

Karla Constant: “No veo al matinal como autorreferente”

¿Siente que tiene que cargar con el estigma de ser la reemplazante de Salosny?

Me integré al programa el año pasado, como una invitación del canal y del matinal, y sin ponerle nombre, porque antes había venido de visita. Soy una buena compañera de mis compañeros, por eso dije de inmediato que sí cuando me invitaron a integrarme. Poco a poco, siento que me fui integrando. Vino el tiempo de cambios, y cuando recibimos la noticia de la Kathy para todos fue un golpe. En lo personal puedo decir que siempre tuve la mejor de las ondas con ella, teníamos muy buena comunicación. Creamos un lazo, pero lamentablemente así se dieron las cosas.

¿Qué opina de las cinco horas de duración de los matinales?

Se me pasan volando, porque está muy repartido. Me permite mostrarme en distintas facetas, y como somos tantos, todos hacemos algo y no le cargamos la mano a nadie. Y desde el lunes dejamos atrás el formato clásico del matinal, porque ahora se va a fragmentar, y así será mucho más ágil.

¿Cree que Mucho gusto es autorreferente?

Creo que hemos escuchado a la gente, hemos hecho cambios y hemos tratado de mejorar, escuchando todas las críticas. Las sensaciones tienen que ir cambiando con acciones, y esas acciones las hemos hecho. Lo otro quedó en el pasado, porque hemos sido atentos y cuidadosos. Uno en el día a día cuenta sus experiencias y eso no tiene nada de malo, porque mucha gente se ve identificada con lo que a uno le pasa. Hay que ir matizando y hay que tener mayores cuidados. Ese pensamiento responde a algo que en algún minuto pasó, pero hoy yo no veo al Mucho Gusto así. b

José Miguel Viñuela: “Estos días han sido más convulsionados”

¿Era necesario hacer un cambio en el programa?

Mucho gusto es el líder y debe tener capacidad de innovación. Esta es una puesta bien interesante, y que puede traer muchos beneficios en términos comerciales, obviamente los traerá en términos de contenidos. De alguna manera, se está disponiendo de las piezas, que en cada bloque haya un capitán, el que maneja la pelota de la forma en que más le acomoda. Además, esto también ordena el programa, porque somos muchos. Pero ojo, esto no significa que sólo estaremos en el bloque que nos corresponde.

¿Sintió como injusta la salida de Salosny?

La Kathy estaba súper bien ubicada en el programa, fue la dueña de casa por hartos años, y eso genera una pena en todo el equipo. Pero yo no soy nadie para calificar de justo o no justo estas decisiones. Son decisiones que son tomadas desde la plana ejecutiva del canal, y lo que yo puedo decir es que nosotros como rostros no tenemos injerencia en quien está o no está.

¿Cree que la competencia matinal se puso más dura?

Siento que cuando uno está muy arriba, ganando por 2 o 3 puntos, y en los momentos que estás empatando, o incluso cuando sales segundo, nunca puedes tener esa soberbia de decir “soy el mejor”. Uno siempre tiene que estar atento. Y como estos días han sido un poco más convulsionados por el Festival de Viña, por ejemplo, eso le ha dado buenos dividendos a CHV, aunque tampoco desmerezco a sus animadores, que son muy buenos.