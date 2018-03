El origen de la Masterplop de Bombo Fica

El público en la Quinta Vergara rió a carcajadas con la rutina que Daniel ‘Bombo’ Fica presentó sobre el escenario. Era su segunda vez en el Festival de Viña del Mar tras su paso en 2010, cuyo punto peak fueron los 5 kilos de droga transformados en un simple papelillo aludiendo a la corrupción.

En esta nueva rutina, fue la crisis crediticia de La Polar la protagonista de un extenso chiste resumido en un solo concepto: Masterplop.

Con el histrionismo que lo caracteriza, Fica contó cómo fue embaucado por esta tarjeta que prometía maravillas, pero solo le significó molestas llamadas telefónicas y deudas cuyo origen no comprendía.

A pesar de las similitudes, las repactaciones de la empresa de retail no fueron la fuente original del chiste, sino una experiencia real del humorista.

En conversación con el programa El Cubo de Chilevisión en 2017, Fica contó: “Esto me pasó de verdad, con una de estas grandes tiendas. Compré unas cosas, saqué la tarjeta, pero pedí que no me agregaran ningún seguro. Pero después igual me los cobraban, fui a reclamar, pero nadie me dio solución. No pagué nada, pero igual aparecí en Dicom”.

De hecho, tuvo que pedir ayuda a su abogado para buscar una solución, quien le dijo que simplemente dejara de pagar. Su ‘venganza’ fue incorporarlo a su rutina: “Lo hice de pura rabia, hasta que esa empresa me llamó y me indemnizaron, así que prometí nunca más ocupar el nombre”.

De allí nació el concepto de ‘Masterplop’, para no catapultar a la empresa que le causó problemas, pero finalmente remediaron su situación.

“Igual me sentí súper mal, porque me pagaron re poco, pero igual me pagaron. Al final solamente contaba la anécdota, pero me daba cuenta que a todos les había pasado algo parecido, todos estaban infectados con esto. Les llegaba a todos, de izquierda, de derecha, daba lo mismo. Eso demostró que la gente no le había tomado el peso al dinero plástico, que había un abuso de parte de la gente que administraba estas tarjetas”, dijo el Bombo Fica.