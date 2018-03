Policía de Nueva York prepara el arresto de Harvey Weinstein

Las denuncias de mala conducta sexual contra el ex productor de cine, Harvey Weinstein, estarían cerca de tener al magnate encarcelado.

Esta semana, el Departamento de Policía de Nueva York reveló que ya se ha reunido importante evidencia en el caso de violación y abuso sexual contra el influyente empresario cinematográfico.

“Todavía estamos acumulando evidencia, va muy bien”, dijo el jefe del departamento, Robert Boyce. “Tenemos mucha información, tenemos personas que se están preparando para ir al gran jurado”, agregó el jefe de policía.

Sobre los pasos a seguir, Boyce declaró que no son ellos los más adecuados para responder, y que eso le corresponde ahora al fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, ya que “es su caso en este momento”. Consultado por el caso, Vance no quiso entregar declaraciones.

Sin embargo, un oficial de policía que conoce muy de cerca el caso, reveló al medio The Daily Beast que están listos para realizar el arresto de Weinstein, tan pronto como se obtenga la aprobación del fiscal Cyrus Vance.

Según el medio, la policía neoyorkina está investigando cinco denuncias de agresión sexual contra Weinstein, y que una de las acusaciones es particularmente fuerte.

Uno de los testimonios que llegó a la justicia fue parte de los varios artículos publicados por el New Yorker – uno de los medios que destapó el escándalo sexual contra el productor de cine en octubre pasado -. El segundo reportaje de la revista, publicado el 23 de octubre, expuso el caso de Lucia Evans, una estudiante universitaria que quería hacer carrera como actriz. Así conoció a Weinstein, hasta que descubrió sus reales intenciones. Según contó Evans al medio, y luego a la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Nueva York, el empresario la obligó a practicar sexo oral en 2004.

Otro de los casos de abuso se publicó en noviembre de 2017 en el medio Vanity Fair, donde la actriz Paz de la Huerta (Enter the Void, Boardwalk Empire) contó que Weinstein la violó en dos ocasiones en 2010.

Un centenar de mujeres, empleadas, asistentes y actrices que trabajaron para la empresa The Weinstein Company en los últimos 30 años, comenzaron a desenmascarar a Weistein en diversos reportajes del periódico The New York Times y la revista The New Yorker. Celebridades como Salma Hayek y Rose McGowan han difundido crudos testimonios sobre el empresario, quien hasta ahora solo ha resuelto someterse a un tratamiento contra su presunta adicción al sexo.