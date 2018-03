Programación especial en el Día Internacional de la Mujer

La programación en el cable y servicios de streaming estará especialmente dedicado al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este jueves.

Películas, documentales, series y rutinas de stand up comedy nutren la oferta, con creaciones de destacadas cineastas, actuaciones de premiadas actrices, e historias reales de mujeres llevadas a la pantalla grande.

A continuación, algunas de las más destacadas:

Maratón de Big little lies: HBO transmitirá la premiada miniserie protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoe Kravit, desde las 17:20 a las 23:50 horas.

Girls: A las 13:45 h. a través de HBO Signature, se emitirá el especial capítulo de esta popular serie titulado American Bitch (episodio 3, temporada 6), donde se exponen dinámicas de abuso sexual y de poder en el trabajo.

Iron Jawed Angels: También por HBO Signature, a las 14:15 horas, se emitirá esta película, que sigue el caso histórico de un grupo de mujeres que desafiaron a las fuerzas conservadoras de su país, luchando por el derecho al voto en 1910.

Stand up comedy: Schumer, Wolf y Cummings: la popular actriz y comediante Amy Schumer (20:00hs en HBO Plus) presenta su primer especial de comedia producido por HBO, que recibió varias nominaciones a los premios Emmy. Luego, la comediante estadounidense Michelle Wolf llegará a la pantalla de HBO Plus (22:00 horas) con su espectáculo Nice Lady, donde repasa la realidad de las mujeres. Luego será el turno de Whitney Cummings (23:00 h. en HBO Plus), comediante que en su show I’m your girlfriend muestra la cruda dinámica de los géneros.

Recomendados por Netflix: el gigante del streaming cuenta con una amplia oferta para este día, donde destacan los documentales What Happened, Miss Simone?, sobre la cantante y activista Nina Simone; Audrie & Daisy, sobre las consecuencias sufridas por dos niñas abusadas sexualmente; y Seeing Allred, centrado en la abogada de Hollywood Gloria Allred, famosa por defender a víctimas de Bill Cosby y Harvey Weinstein. Y justo este 8 de marzo debuta en Netflix Ladies First, sobre la deportista india Deepika Kumari, que superó la pobreza y las barreras culturales para convertirse en la tiradora al arco número uno con solo 18 años.

Confirmation: la película protagonizada por Kerry Washington se exhibirá a las 12:10 horas por canal Max, mostrando la historia de Anita Hill – basada en hechos reales -: una joven cuya denuncia cambió la visión sobre el acoso sexual, el abuso de poder, la equidad en el trabajo y los derechos de las víctimas en la sociedad estadounidense.

To Walk Invisible: La cinta (22:00 horas en Max), cuenta la historia de las hermanas Charlotte, Emily y Anne Brontë llevan, quienes superaron todos los obstáculos y escribieron tres de las obras más importantes de la literatura universal.

Queen of Katwe: Película biográfica que cuenta la historia de Phiona Mutesi, una joven ugandesa prodigio del ajedrez (14:05 horas en Max).

Christine: cinta basada en el caso real de la periodista estadounidense Christine Chubbuck, que se suicidó en televisión, agobiada por las presiones de su trabajo tras luchar contra el periodismo amarillista e irresponsable (Medianoche, en Max).

Rara: película chilena inspirada en la historia de la jueza Karen Atala, que debió batallar por la custodia de sus hijas por vivir con su pareja mujer (18:30hs en Max).

En Nat Geo Play: la app de Nat Geo contará con documentales como Él me nombró Malala, sobre la historia de la joven pakistaní Malala Yousafzai; Diana: En Primera Persona, que se adentra en la vida de la fallecida Lady Di; y Dian Fossey: Muerte en la Niebla, sobre la científica y defensora de gorilas, asesinada por su lucha animalista.

Por HBO Go: la plataforma presentará una colección especial de cintas y documentales, entre las que destacan Bessie, con Queen Latifah interpretando a la emperatriz del blues, Bessie Smith; Aborto: testimonios de mujeres, documental sobre uno de los temas más controversiales de Estados Unidos; y el documental Luces Brillantes, protagonizado por las fallecidas Carrie Fisher y su madre, Debbie Reynolds.

Además, HBO Go dispondrá acceso abierto para no-suscriptores a el primer episodio de las aplaudidas series Big little lies y Girls.