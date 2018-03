Protagonistas de Sex and the City reviven su histórica rivalidad

Fueron compañeras de set por más de seis años, pero los 94 episodios y las dos películas filmadas nunca se tradujeron en amistad y Kim Cattrall (Samantha en la serie) se encargó de recordarlo. Luego de que Sarah Jessica Parker (que interpretaba a la recordada Carrie) lamentara la muerte del hermano de Cattrall, comentando la foto con la que la actriz informaba del hecho en su Instagram, esta última le respondió tajantemente: “No necesito tu apoyo en este trágico momento, Sarah Jessica Parker”, y agregó: “Tu continuo contacto es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras y sigues siendo. No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de ‘chica agradable’”.

La historia de enemistad habría comenzado durante las grabaciones de la serie y se resumirían en “celos, rivalidades y dinero”, como consignó un artículo del New York Post que relata las fuertes diferencias entre las protagonistas de la exitosa serie. Según el mencionado artículo, Cattrall siempre se vio aislada durante las filmaciones, sobre todo cuando su único aliado, el productor Darren Star, fue reemplazado tras la segunda temporada. Incluso llegó un punto en que nadie hablaba con la actriz.

No muy convencida, accedió a filmar la primera película, que fue un éxito de taquilla. Para la segunda exigió más dinero, debido a la diferencia entre el sueldo de Parker y el resto de las actrices. Recientemente, Parker dijo que la tercera película no se materializó por las condiciones que exigía Cattrall, a lo que ella contestó: “La respuesta siempre ha sido no, un respetuoso y firme no. Nunca he pedido más dinero ni otros proyectos”.