Rick Astley recuerda su paso por el Festival de Viña: “No puedo esperar volver a Chile”

Dos años han pasado desde que el artista británico Rick Astley pisó el escenario del Festival de Viña del Mar, show que fue recordado por el cantante a través de su cuenta de Twitter.

“¡Hace dos años en Viña del Mar! Tuve un momento fantástico en Chile. No puedo esperar volver”, declaró el intérprete de tantos éxitos ochenteros que se corearon el 2016 en su paso por la Quinta Vergara.

Con un típico modismo chileno el cantante recordó su presentación tan exitosa de ese año, donde incluso se dio el permiso de saborear un vino chileno durante su show e hizo bailar al público hasta las 3 de la madrugada.

Two years ago at Viña del Mar! Had a fantastic time in Chile, can't wait to go back. La Raja! Rick x pic.twitter.com/kfKPFWGUHs

