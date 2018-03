Sergio Freire tras su éxito en Viña: “Para mi Kramer sigue siendo el maestro”

Fue justo después de su “coqueteo” con los cubanos de Gente de Zona que el comediante nacional Sergio Freire comenzó a escuchar los gritos espontáneos del público que pedía la gaviota de plata. Como pocas veces ocurre en el humor del Festival de Viña, el ex miembro de El Club de la Comedia vio interrumpida su rutina para recibir el premio en manos de los animadores, que pocos minutos después ya estaban dándole la gaviota de oro a pedido de la gente.

“Yo no soy una persona muy de personalidad abajo del escenario. Me transformo arriba y ahí hago el trabajo. Pero cuando me sacan de eso, ahí es donde se ve al Sergio de verdad”, comentó el artista minutos después de bajar del escenario. “Me dan vergüenza esas cosas y me emocioné cuando pidieron la primera gaviota… Pero no lloré. Nunca lloro”, bromeó el cómico que llegó a Viña el martes pasado, por lo que pudo tomar el pulso del festival. Así se le ocurrió nombrar al dúo Gente de Zona, que en su rol de jurados se convirtieron en personajes de esta edición por su gran sentido del humor. “Los escuché reír”, dijo Freire, pero aseguró que “lo que pasó con Gente de Zona no estaba preparado. (…) Me había dado cuenta que eran unos personajes dentro de Viña y me tocó que estaban al frente mio y jugamos con ellos. Y de hecho quiero darles las gracias porque jugaron super bien. Agradezco que hayan estado ahí”, agregó.

Con las dos merecidas gaviotas en sus manos, el peak de sintonía de la noche (42 puntos de rating), y positivos comentarios en redes sociales, Freire se siente lejos de ser el mejor comediante del certamen. “No, porque desde que dijimos que sí a este festival no vinimos a competir. Para mí mis colegas, los otros que se presentaron, son colegas con los que me veo siempre. Para mi Kramer sigue siendo el maestro“, confesó sobre el imitador, quien se presentó en el mismo escenario el jueves pasado. Pero reconoció el impacto que generó en el público. “Siento que la gente se rió, eso sí, sentí la risa de la gente y era la única misión que nosotros teníamos como equipo. Era ‘nos encargaron el bloque de humor, y tienen que reírse’. Y eso hicimos”, declaró el exponente del stand up comedy, quien en esta misma versión vio a dos ex colegas del programa El Club de la Comedia: Jenny Cavallo y Alison Mandel.

“Me pone muy contento que llamen a gente del Club porque trabajé con ellos y son todos unos maestros. Soy un agradecido de haber pertenecido a ese grupo de personas con los que aprendí todo. Para mi el Club fue colegio, entonces me gusta ver compañeros, y faltan varios más que vengan y son muy buenos también. Me gusta que el Club haya ayudado a que salgan más comediantes de este estilo, que no lo inventamos nosotros, que es muy antiguo y ahora recién está como dándose a conocer acá en Chile”, concluyó.