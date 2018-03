Stefan Kramer: “No puedo apelar a lo mismo que pasó hace 10 años”

Un día antes de su segundo paso por la Quinta Vergara, Stefan Kramer conversó con la prensa y se refirió a la rutina que presentará esta vez, a una década de su exitoso debut en el Festival de Viña.

El artista – que en el último tiempo ha salido de las fronteras participando del programa Don Francisco te invita en Estados Unidos- , contó que su show tendrá parte de su último espectáculo titulado Super papá, “que no lleva tantos meses. Super papá adaptado a Viña, por supuesto”, explicó. La rutina, agregó, incluye “contingencia, es una historia que tiene que ver con mi internacionalización, el nacimiento de mi cuarto hijo, con el equilibrio familia-trabajo, una historia de principio a fin que dura alrededor de 45 minutos más los bis”.

Acerca de la novedad de este espectáculo, aseguró estar preparado con “un show que he podido hacer en muchos festivales, en todo tipo de público, masivo, con menos gente. Soy de ver lo que hago, sacar un poco le ripio, la grasa, que las risas no sean lejanas. Hoy hago un humor más cotidiano donde las imitaciones se mezclan, que puede identificar a la mujer como mamás, a los niños, la igualdad de género… (…) Trato de hacer una mezcla de lo que quiero hacer y lo que la gente espera, y tratar de hacer una buena mezcla para no hacer solo lo que yo quiera y estar encerrado y no escuchar opiniones. Soy mucho de preguntar”.

Eso se suma a la comparación que existe frente a su rutina de 2008, donde muchas de las imitaciones no contaron con maquillaje y pasaban de una a otra con un mínimo hilo conductor. Ahora será distinto. “Cuando uno mira atrás hay cosas que no van a volver a ocurrir, eran otros tiempos, yo pasaba de un personaje a otro”, analiza, pero asegura que de su presentación anterior espera mantener el “contacto directo con la gente, ese feedback. Nunca dejar de contar la historia, hablarle al público, tratar de no encerrarse. Por supuesto me veo ahí y estoy con ganas y fuerza, quizá eso me gustaría mantener, esa fuerza y pasión, pero hay que reconocer que los tiempos cambian, uno va madurando”.

El artista fue consultado por sus compañeros en esta edición del certamen: el primero en presentarse, Bombo Fica, y quien actuará este miércoles, la comediante y actriz Jenny Cavallo. Sobre el primero, quien fue duramente criticado por mezclar su rutina de historias con los bailes y actuaciones del cómico Willy Benítez y la cantante Mariela Montero, comentó: “Todo el mundo esta comentando eso… Cada artista tiene su idea de plasmar en el escenario, todos se respeta. Siempre apoyo a quien se sube al escenario. Quizas (la gente) preferiría haber visto más al Bombo”.

Y respecto a la ex integrante de El Club de la comedia, declaró: “No sé consejos, cada uno tiene su propia preparación. Le deseo todo el éxito del mundo, soy fan de todos los comediantes, de tener buena onda entre nosotros. Todo mi cariño hacia ella y estoy seguro que le va a ir la raja”.

Kramer y la internacionalización

En su paso por el programa del animador chileno Don Francisco emitido por Telemundo, Kramer ha podido mostrar sus imitaciones a un público más extenso y diferente, personificando a la doctora Ana María Polo, Ricky Martin, entre otros. Sobre eso, y la posibilidad de seguir en EE.UU., el comediante dijo: “pienso que todo esto de lo internacional es una fantasía hasta que no ocurre, cuando suceden un par de actuaciones uno va dimensionando otro público, otro humor, lo que significa estar con la familia un poco separado, no ha sido tanto el tiempo, pero pienso como dice Luis Fonsi esto es ‘pasito a pasito’. Tengo que ir viendo cómo se va dando esto”.