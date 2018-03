Teleserie de TVN abordará las discapacidades y marca la vuelta de Antonia Zegers

Solo una breve relación tuvo Antonia Zegers con Mega, cuando en 2015 se sumó al elenco de la vespertina Pobre gallo. Luego de estar en el canal de Vicuña Mackenna, la actriz optó por dejar de lado las absorbentes jornadas de grabaciones propias de una teleserie para dedicarse sólo al cine. Eso, hasta ahora, que regresa a TVN.

Zegers volverá a la señal estatal para ser la protagonista de la próxima ficción de las 20 horas, de la mano de una antigua pareja televisiva: Felipe Braun. “Como dice Nicanor Parra; voy y vuelvo. Todas las despedidas de los lugares en los que he trabajado me permiten citar a Nicanor. Ahora, vuelvo a TVN, donde me estoy reencontrando con mucha gente querida”, dice la actriz, y luego sigue: “Con Felipe fui pareja en Iorana y La fiera, y hace mucho que no nos tocaba juntos, y ya era tiempo”.

En la producción dramática que sucederá a Wena profe, Zegers interpretará a Pachi Palacios, una mujer de clase media, muy trabajadora, y cuyo principal objetivo es que su hijo, un niño sordo, sea feliz. “Soy mamá de un niño sordo, con capacidades diferentes, y por eso todo el equipo de la teleserie está haciendo un curso de lenguaje de señas. Yo conocía muy poco de este mundo, y estoy aprendiendo harto. Creo que tocar un tema como este, hace que todo sea bien luminoso y enriquecedor”, afirma.

Alejandro Ibacache, reconocido intérprete de lengua de señas, es quien está trabajando con el equipo.

Con esto, TVN busca seguir en la línea de hacer teleseries que tocan temas de perfil más social, tal como lo hizo en La colombiana, al abordar la migración. Y en Dime quien fue, la actual ficción nocturna, se habla del mal de Alzheimer, a través del personaje de Claudia Di Girólamo.

El niño que interpretará al hijo de Zegers en la comedia romántica salió de un casting que hizo el canal público en un colegio de alumnos con capacidades diferentes. “Él es un niño muy especial. Ha sido una experiencia muy bonita trabajar con él, y espero que eso se vea reflejado en la gente que nos vea”.

La última teleserie que Zegers hizo en TVN fue La poseída (2015), y fue en uno de los momentos más críticos del canal, en cuanto a sintonía. Apenas escucha la palabra rating, la actriz asegura: “Las matemáticas no son mi fuerte. Desde chica que tengo una relación compleja con los números, así que mis cálculos para estar en un proyecto no pasan por ahí. Estuve en TVN, y vuelvo porque acá hay un muy buen espíritu para hacer los proyectos. Hay hartas ganas de trabajar y de hacerlo bien”.