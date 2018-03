Teri Hatcher niega estar arruinada, en la calle y viviendo en una camioneta

La popular actriz Teri Hatcher respondió a los trascendidos, que aseguraban que se encontraba en la ruina y viviendo en la calle.

La artista, famosa por series como Desperate Housewives (Esposas desesperadas) y Las nuevas aventuras de Superman, desmintió la noticia, que fue portada de la revista Star.

“En la portada (de Star Magazine) había un artículo que dice exactamente -que es totalmente absurdo- que estoy arruinada y en la calle y que vivo en mi furgoneta”, declaró Hatcher en entrevista con la cadena inglesa KTLA.

“Es totalmente falso. No estoy en la ruina. He invertido muy bien mi dinero. No estoy en la calle y no vivo en mi furgoneta”, aseguró Hatcher, de 53 años.

La estrella explicó que todo surgió por los paparazzis que la siguieron mientras grababa su serie de YouTube titulada Van Therapy, mientras viajaba en su vehículo por una playa de Los Ángeles (Estados Unidos). Cuando se enteraron de lo que la revista pensaba publicar, sus representantes se acercaron al medio para explicar de qué se trataba, pero según la actriz, Star decidió publicar igualmente el artículo esta semana.

“Hace un par de semanas, la revista se puso en contacto con mi publicista para contarle: ‘Tenemos unas fotos de unos paparazzi de Teri en la playa’. Yo estaba grabando para mi serie. Dijeron que iban a lanzar la historia de que estoy arruinada y pienso que incluso usaron la palabra suicida, sin techo y demás. Y mi abogado y mi publicista dijeron: ‘Categóricamente no es verdad, no puedes publicar eso, está haciendo un show para Youtube, es su camioneta, tiene muchas casas en muchos estados a lo largo del país. Esto no tiene que ver con la verdad’, y ellos siguieron adelante de todos modos”, contó la actriz.

Hatcher explicó también qué la motivó a enfrentar al medio y desmentirlo. “Creo que alguien tenía que decir que eso no se puede hacer. No puedes lanzar mentiras dolorosa de forma atroz y con una historia tan ridícula. Es un tipo de acoso que no se puede tolerar“, dijo la artista, y agregó: “Quería hablar con ustedes sobre esto, especialmente cuando es el Día Internacional de la Mujer (jueves 08). Ha sido un momento donde las mujeres han estado en el movimiento Time’s Up y MeToo, y la voz de las mujeres colectivamente dice: ‘no diremos simplemente lo tomaré, lo aceptaré y no hablaré de ello’, como lo hemos hecho durante décadas”, concluyó la actriz.