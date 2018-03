Tuiteros critican voz de Carlos Vives en Viña

Críticas a la voz de Carlos Vives realizaron los usuarios de redes sociales durante su presentación en Viña.

El cantante colombiano fue el encargado de abrir la quinta noche del Festival. Sin embargo, los tuiteros no quedaron del todo conformes con su presentación.

Que “no tiene voz” o que “no se escucha afinado” son partes de los cuestionamientos.

Me gustan varias canciones de carlos vives….. pero no pagaria por verlo en vivo… no tiene voz

— Noeslomismo (@noeslomismoND) February 25, 2018