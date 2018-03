Una Mujer Fantástica hace historia y se lleva el Oscar a Mejor película extranjera

La película Una Mujer Fantástica ya acumulaba premios de renombre internacional como el mejor guión y mejor largometraje del Festival de Cine de Berlín; mejor película iberoamericana de los Premios Goya; Sebastine Latino del Festival de Cine de San Sebastián; mejor película extranjera de Film Independent Spirit Awards; entre otros.

Y esta noche en el Teatro Dolby de Los Angeles, California; se coronó como la Mejor Película extranjera en los Premios Oscar 2018.

Su director Sebastián Lelio y su protagonista Daniela Vega, subieron al escenario a recibir uno de los galardones más importantes del cine, concediendo a Chile la primera estatuilla de un Oscar por un largometraje.

La cinta se enfrentó a The insult (El Líbano), Loveless (Rusia), On body and soul (Hungría) y The Square (Suecia).

En 2016, Chile fue galardonado por el cortometraje animado Historia de un Oso y en 2013 recibió una nominación por No de Pablo Larraín, pero la triunfadora de la categoría fue Amour.