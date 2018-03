Yerko Puchento: El regreso del enemigo número uno

Anoche, en el retorno del estelar Vértigo de Canal 13, el comediante volvió a disparar duramente contra los políticos, en especial contra Sebastián Piñera y Cecilia Pérez. A esta última la comparó con Alejandra Pérez, la nueva ministra de Cultura y ex directora ejecutiva de la estación.

A bordo de un avión con haitianos. Así llegó anoche a uno de los estudios de Canal 13 Yerko Puchento, el popular personaje a cargo de Daniel Alcaíno, en el estreno de la nueva temporada del estelar Vértigo. Un regreso esperado, tomando en cuenta el estatus que ha alcanzado el humorista en la opinión pública y lo ácidas que se han vuelto sus críticas a la clase política.

Por lo que se vio anoche, al menos, el comediante no tiene intención de bajar las revoluciones, y su rutina, quizás como pocas veces antes, no generó la empatía esperada en los usuarios de las redes sociales.

Si bien Alcaíno, caracterizado de haitiano, dedicó los primeros minutos de su rutina al debate por la inmigración, de entrada dedicó sus primeros dardos al gobierno entrante y a la futura vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, uno de sus blancos predilectos en el último tiempo, lo que le ha costado críticas desde diversos sectores y la molestia de la propia política de Renovación Nacional.

Con un gesto ofensivo al minuto cuatro de su presentación (una suerte de imitación de un primate), el personaje de Alcaíno dejó claro desde el comienzo que no bajará los brazos con sus burlas hacia la futura ministra, quien el año pasado incluso decidió presentar ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) una denuncia ciudadana contra la señal de Luksic por las rutinas en su contra.

Minutos después, Puchento repitió la dosis al comparar a ésta última con la próxima ministra de Cultura, Alejandra Pérez. “La rubia, la bonita, no la otra”, dijo el humorista haciendo el paralelo entra ambas. Las caras de incomodidad de los animadores del programa, Diana Bolocco y Martín Cárcamo, a esas alturas eran evidentes. Al interior de la ex estación católica también existen opiniones que no siempre están de acuerdo con la virulencia con que el personaje apunta contra algunos personeros de la clase política.

La misma Alejandra Pérez, quien entre 2016 y 2017 ejerció el cargo de directora ejecutiva de la señal de Luskic, defendió en su momento las rutinas del personaje de Alcaíno en Twitter y sus burlas a su ahora compañera de gabinete, señalando que “en ningún caso quisimos ofender a Cecilia Pérez. Yerko es un bufón, transgresor, mal portado. No es vocero del canal, ni pretende serlo”.

De hecho, en ese momento, la propia Cecilia Pérez atacó a su ahora par de Cultura, acusando que ella, como jefa de Canal 13, amparaba las actitudes de Yerko Puchento y que la estación agredía a las mujeres de manera “impune”.

Broma cuestionada

Si bien el personaje de Alcaíno reapareció decidido a mostrarle los dientes una vez más al próximo gobierno de Sebastián Piñera, sin bajar el calibre de sus burlas a Cecilia Pérez, lo más criticado por el público y los usuarios de las redes sociales llegó con una broma que le dedicó a la actriz transgénero Daniela Vega, que recibió la desaprobación de la audiencia.

“No lo puedo creer, maravillosa… ¡Una Mujer Fantástica con Coco… fueron las dos películas que más me gustaron”. Su frase no generó respuesta en los presentes, incluyendo a la propia actriz –ni siquiera se rió ni reaccionó-, mientras que las redes sociales rápidamente cuestionaron su chiste.

Pese a todo, el rating favoreció al estelar: entre las 22:44 y las 01:48 horas, Vértigo promedió 13,6 puntos de rating y un peak de 19 unidades, quedando en segundo lugar de sintonía. En ese mismo horario, Mega promedió 14,2 puntos de rating; Chilevisión 7,3 y TVN 3,1.

Un huracán

Finalmente, el personaje cómico se refirió a su reciente vinculación con la Operación Huracán, luego que hace unas semanas, en una declaración del capitán (r) Leonardo Osses ante el Juzgado de Garantía de Temuco, se establecía que en la investigación se evitó indagar a Alcaíno, luego que en la causa madre del caso, apareciera nombrado en la arista de financiamiento de la CAM. “Qué chucha tengo que ver yo con el Caso Antorcha, no sé por qué me involucran en esa cuestión. Dicen que financié con dos palos la causa mapuche… seamos honestos, en este país no financias nada con dos palos”, dijo anoche.