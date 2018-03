Construyen el edifico “más oscuro del mundo” para los Juegos Olímpicos de Corea del Sur

El pabellón más oscuro fue construido temporalmente para la marca de automóviles Hyundai en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Este edificio visualmente puede ser comparado con un agujero negro e incluso su creador colocó nanotubos blancos que producen el efecto de estar observando estrellas que brillan.

En el interior de la estructura, como contraste de su fachada externa, se aprecia una sala completamente blanca con dimensiones de 35 metros de ancho y diez de altura. El recinto fue creado para que los asistentes puedan disfrutar de una experiencia sensorial y es un espacio de relajo, en este lugar no se realizará ninguna actividad deportiva.

Asif Khan, British architect reveals super-dark Vantablack pavilion for Winter Olympics 2018 in South Korea 😮 #Architecture #Design #Buildings #Awesome

