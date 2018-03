El líder de Pearl Jam junto al actor de comedia, el baterista de Red Hot Chili Peppers, Brandi Carlile y Mike McCready interpretaron "Personal Jesus", hit de la banda británica que causó furor en los ochenta. Los artistas participaban del evento a beneficio "One Classy Night: Seattle", que reúne fondos para Cancer for College, una organización sin fines de lucro que ofrece becas a estudiantes que han sobrevivido al cáncer. Fuente: Consequence of Sound