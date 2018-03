Encuentran desolador “cementerio” de estrellas de mar tras paso de La Bestia del Este

El temporal conocido como “La Bestia del Este” en Reino Unido, “El Oso de Siberia” en Holanda y “El Cañón de Nieve” en Suecia, dejó serios daños tras su paso por Europa, incluyendo a más de 50 muertos.

En algunas zonas del continente se sumó también la Tormenta Emma, por lo que la temperatura bajó a cifras extremas, causando nevazones y tempestades. Sin embargo, mientras algunos disfrutaban del blanco panorama o se resguardaban en refugios, el frío se apoderaba también del mar.

La fotógrafa Lara Maiklem tomó fotos del enorme cementerio de estrellas de mar en Ramsgate, en la costa norte de Kent, mientras sacaba a sus hijos a dar un paseo. La familia intentó ayuar a algunas de las estrellas, pero muchas estaban demasiado lejos del mar para ser salvada.

Sudden drop in temperature caused invertebrate die off at our local beach. pic.twitter.com/YCmNXbid7n

— John Scattergood (@jwscattergood) March 4, 2018