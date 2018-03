Nuevo récord: más de 1200 drones dibujaron en el cielo los anillos olímpicos

Intel sorprendió con el espectáculo de luces durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad de Pyeongchang. Los drones que utilizaron son parte de la serie Shooting Star y además fueron creados específicamente para este tipo de usos.

