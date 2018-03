Pareja accidentalmente se pidió matrimonio al mismo tiempo y de la misma forma

Tori Monaco y Berkley Cade se conocieron por internet y, luego de salir por un año completo, decidieron que era momento de dar un paso más y casarse. Sin embargo, ninguna de las dos sabía que su compañera pensaba de la misma forma que ella.

Cade le pidió ayuda a su madre Kristy para planear la propuesta, y decidieron que el momento correcto para llevarla a cabo sería durante las vacaciones vacaciones, cuando estuvieran en Washington visitando a los padres de Monaco, específicamente en la “noche de juegos” mientras jugaran Pictionary.

Sorprendentemente, Kristy Cade fue abordada por la novia de su hija para decirle que tenía planeado pedirle a ésta matrimonio en Washington, también en la noche de juegos, jugando al mismo juego de mesa.

Cuando por fin llegó el día, mientras Tori Monaco se encontraba dibujando la frase “Will you marry me” (Te casarías conmigo, en español), Berkley Cade se arrodilló para hacerle la misma pregunta. Finalmente Monaco dio el “sí”, pero rápidamente, para darse vuelta y tomar ella el anillo que había comprado para Cade.

Double proposal playing Pictionary 😭 so amazing & I’m so happy for you 2💖 this was so perfect 😭😍 @BerkleyCade @Toorriiiiiiiiii pic.twitter.com/uG7R5UIQNm

— Sydney (@33_Syd) February 11, 2018