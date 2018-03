Roma y el Vaticano cubiertos de blanco por inusual nevada extrema

La capital italiana se cubrió entera de blanco después de una increíble nevada que asombró a todos sus habitantes. La capa de nieve alcanzó aproximadamente 3 a 4 centímetros producto de una ola de frío siberiano llamada Burian, que provocó temperaturas extremas en algunas localidades de Italia: 9 grados bajo cero.

Muchos colegios y universidades del lugar cerraron sus puertas, ya que los alumnos tuvieron complicaciones para llegar a sus respectivas instituciones. Frente a ese problema, la agencia de Protección Civil de Italia envió al ejército para limpiar las calles que están cubiertas de nieve y poder facilitar el traslado de los habitantes.

Snowball fight between seminarians from American College and British College. #rome #snowday #nevearoma #StPeters pic.twitter.com/BHj2apMFt3

— Molly Burhans (@MollyAHBurhans) February 26, 2018