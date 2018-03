Una Mujer Fantástica: la emoción del equipo a segundos de ganar el Oscar

Un orgullo para todo Chile y latinoamericana! Gracias Sebastián Lelio y a todo el gran equipo de profesionales que hay detrás de esta película! Gracias Daniela Vega y Francisco Reyes por poner el nombre de Chile en lo más alto, por abrir el debate que es necesario sobre todo en nuestra región, para seguir creciendo y evolucionado, para ser una sociedad más justa, más abierta y más humana. Bravo!! 🇨🇱🎉🎉🎉🎉🎉🎉👏👏👏👏👏 #AFantasticWoman #oscars2018 #oscars @lelioseb @dani.vega.h ❤ #UnaMujerFantástica #UnaMujerFantastica

