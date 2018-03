Ahmed Rashid, periodista y escritor paquistaní: “El conflicto en Siria se ha vuelto más peligroso que nunca”

Ahmed Rashid, es un destacado periodista paquistaní que ha pasado más de 20 años cubriendo Asia Central. A comienzos de 2000 lanzó Talibán, el primer libro que puso en perspectiva al régimen integrista de Afganistán. Poco tiempo después, su trabajo se convirtió en lectura obligada para los que querían entender los ataques del 11 de septiembre de 2001 y los vínculos entre los talibanes y Osama bin Laden También es un agudo observador de los eventos en Medio Oriente. En conversación con La Tercera analiza la situación de la guerra en Siria.

El fin de semana pasado Siria fue escenario del enfrentamiento entre las fuerzas israelíes, sirias e iraníes, ¿Cree que el conflicto en el país esté entrando en una nueva fase?

Creo que el conflicto en Siria se ha vuelto más peligroso que nunca antes. Tenemos la inusual muerte de mercenarios rusos a manos de estadounidenses, lo que puede llevar a una reacción de Moscú en algún punto. No sabemos cuántos mercenarios han muerto. También existe la situación de que los estadounidenses están respaldando a las fuerzas kurdas que están llegando desde el noreste y ya han ocupado una gran parte del territorio. El Presidente Assad, que se niega a renunciar, tiene control de más territorio que antes y está bombardeando los remanentes de los campos rebeldes en la provincia de Idlib, en el norte del país. Es una situación muy peligrosa. Incluso se comenta que esto podría traer a los israelíes, que también han estado atacando a Siria y estos últimos han respondido. Así que estamos en un momento muy peligroso e incluso se habla de que posiblemente podría convertirse en una guerra mayor.

Si bien la guerra en Siria siempre ha sido un conflicto subsidiario ¿Cree que ahora las fuerzas externas se encuentran más activas que nunca en el territorio sirio?

Sí, hay muchas más fuerzas externas participando del conflicto y el régimen parece que se está dirigiendo hacia una cierta clase de victoria aun cuando ha masacrado a decenas de miles de sus ciudadanos. Y si hay una suerte de victoria siria y si son capaces de tomar estas áreas donde se encuentran los rebeldes, creo que habrán diferencias serias y (grandes) contradicciones entre los estadounidenses, los rusos y los iraníes. Y sería humillante para Estados Unidos tener que enfrentar esa situación.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, ha señalado que tiene un plan para Medio Oriente ¿Cómo ve esto? ¿Cree que es posible que exista un plan que resuelva los conflictos en la región?

No sé los detalles del plan, pero hemos visto esfuerzos de Naciones Unidas y de los rusos para reunir a todas las partes del conflicto y hasta ahora no ha pasado nada porque nadie está dispuesto a llegar a un acuerdo, así que mientras eso no ocurra no vamos a ver mucho éxito. No veo cómo otro plan, otra conferencia pueda lograr algo, considerando que nada se ha logrado en este tiempo.

¿Cómo evalúa la ofensiva que Turquía está llevando a cabo en el norte de Siria?

Los turcos están emergiendo como un gran poder y son absolutamente categóricos de que no van a tolerar ninguna clase de un Estado kurdo independiente incluso en territorio sirio. Y por supuesto los turcos son aliados de los estadounidenses, son parte de la OTAN. Esto se está volviendo muy complicado.