Al menos 17 muertos tras tiroteo en escuela secundaria en Florida

Las autoridades de Florida reportan un tiroteo en cercanías de escuela secundaria Marjorey Stoneman Douglas en Parkland (Florida). La emergencia ocurrió 10 minutos antes que los estudiantes terminaran la jornada.

De acuerdo a lo informado por el sheriff del condado de Broward, Scott Israel, ya hay un número de 17 muertos a causa del tiroteo.

"I'm saddened to say that 17 people lost their lives."- Sheriff Scott Israel #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

El senador por Florida Bill Nelson y el superintendente de Educación del condado de Broward, Robert Runcie, indicaron que hay “víctimas mortales”, aunque sin indicar una cifra concreta. “Hay numerosas ví­ctimas fatales, es una situación horrenda”, dijo Runcie.

En tanto CNN informó que personal de SWAT, FBI, entre otros están trabajando en la zona de emergencia. El recinto está acordonado y se declaró alerta “código rojo”.

La policía de Colorado Spring pidió a las personas afectadas no salir del recinto hasta que los efectivos los ayuden. Por ahora, los estudiantes y empleados están siendo evacuados en filas.

El responsable fue detenido hace unos momentos, según confirmó la oficina del Sheriff del condado de Broward. Aparentemente habría actuado solo y según informó la misma autoridad, ya se sabe que no es un estudiante regular del recinto, se llama Nikolaus Cruz, de 19 años, y que ocupó un rifle semi automático AR-15.

Suspect Nikolaus Cruz, 19, is in custody. #stonemandouglasshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

“Es catastrófico, no hay palabras”, señaló el Sheriff Scott Israel.

Por otra parte, los médicos del South Hospital de Florida -donde fueron trasladados varios de los heridos- informaron que “hay tres pacientes en condición crítica”

LATEST: South Florida hospital officials say 3 patients in critical condition after high school shooting; authorities say at least 17 people have died. https://t.co/Zt9bMmXlNM pic.twitter.com/R20zUSHeN5 — ABC News (@ABC) February 15, 2018

Shooter is now in custody. Scene is still active. #stonemanshooting — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

Sheriff Israel, "The shooter was not a current student." — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018

"It's catastrophic. There really are no words." – Sheriff Israel — Broward Sheriff (@browardsheriff) February 14, 2018