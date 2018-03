El “ataque más significativo” desde la guerra del Líbano: Israel responde con bombardeos a objetivos de Siria e Irán tras el derribo de uno de sus aviones de guerra

Una escalada de tensiones ha vuelto a tomar el Oriente Medio durante el fin de semana.

Todo comenzó este sábado, cuando un avión de combate F-16 israelí se estrelló en medio del fuego antiaéreo sirio, tras una ofensiva contra objetivos iraníes.

Y aunque el derribo de la aeronave no dejó heridos, la respuesta del gobierno de Jerusalén no se hizo esperar.

El ejército israelí anunció que infligió “un gran daño” a las defensas aéreas sirias e iraníes, en lo que consideró el “ataque más significativo” de este tipo contra el país gobernado por Bashar al-Asad desde la guerra del Líbano, en 1982.

El ataque sirio tuvo lugar luego de que Israel interceptara un dron iraní que había incursionado en su territorio y de que el gobierno de al-Asad acusara a Israel de “agresión”.

Y es que si bien los ataques israelíes en Siria no son inusuales, según comenta el corresponsal de la BBC en Medio Oriente, Tom Bateman, la pérdida de un avión para Israel marca un escalamiento serio en el conflicto.

En un comunicado, el ejército israelí dijo que “un helicóptero de combate interceptó con éxito un UAV (vehículo aéreo no tripulado) iraní que fue lanzado desde Siria e infiltró Israel”.

El comunicado señaló que el dron fue identificado con rapidez y estuvo “bajo vigilancia hasta su interceptación”.

IDF has targeted the Iranian control systems in Syria that sent the #UAV into Israeli airspace. Massive Syrian Anti-Air fire, one F16 crashed in Israel, pilots safe. #Iran is responsible for this severe violation of Israeli sovereignty. Event ongoing, more to follow.

— Jonathan Conricus (@LTCJonathan) February 10, 2018