Autoridades investigan tiroteo en la entrada de la NSA

Las autoridades estadounidenses investigan un tiroteo ocurrido esta mañana en la entrada de la sede central de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en Maryland, a las afueras de Washington.

Pese a que todavía no se ha entregado información oficial, de acuerdo a la cadena de televisión Fox News, una persona resultó herida y fue hospitalizada debido a este incidente, y otra se encuentra detenida. Otros medios hablan de al menos tres heridos.

La cadena de televisión mostró imágenes de una camioneta negra estrellada contra las barreras de protección a la entrada de acceso de la base.

Un portavoz de la base Fort Meade, confirmó al diario Baltimore Sun que se estaba investigando el incidente ocurrido.

El Presidente Donald Trump fue notificado del hecho, de acuerdo a la Casa Blanca. “Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los que han sido afectados”, apuntó un breve comunicado de la vocera adjunta, Lindsay Walters.

Fort George G. Meade – HWY32 is closed in both directions near Fort Meade due to a police investigation. Please take alternate routes, expect long delays and drive carefully.

— Fort Meade PAO (@FtMeadeMD) February 14, 2018