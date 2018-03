Barata asegura que PPK recibió aporte de Odebrecht

El ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata confirmó los aportes de la constructora brasileña a seis políticos peruanos, entre ellos el actual Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien habría recibido US$ 300 mil dólares para su campaña en 2011.

En su segundo día de declaraciones ante fiscales peruanos en Sao Paulo, según detalla la prensa peruana, el ex hombre fuerte de la empresa brasileña en Perú relató que la gestión para el financiamiento del mandatario peruano se habría realizado a través de Susana de la Puente, actual embajadora de Perú en Reino Unido y cercana a Kuczynski.

Ante las acusaciones en su contra, PPK se manifestó a través de Twitter y señaló que “yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales”.

En otros dos tuits, el mandatario explicó que “según recoge una versión de la prensa, las declaraciones del señor Barata hablarían supuestamente de la campaña de 2011. En esa campaña yo no contaba con un partido sino con una alianza”. Finalmente, PPK recordó que “la alianza estaba conformada por el PPC, APP, Restauración Nacional y el Partido Humanista y, como candidato, no tuve manejo ni control de la tesorería de dicha alianza”.

En su declaración de hoy, Barata reconoció también que la empresa Odebrecht aportó US$ 200 mil para la campaña del ex Presidente Alan García (1985 a 1990 y 2006 a 2011), en 2006. La contribución al ex mandatario fue canalizada por intermedio de Luis Alva Castro.

En el interrogatorio Barata declaró, además, sobre los presuntos aportes de Odebrecht a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y confirmó que la constructora brasileña contribuyó con US$ 1 millón a la candidata de Fuerza Popular.

Los medios peruanos destacaron que contrario a lo que ocurrió el martes, y por solicitud de la defensa de Keiko, cuyo staff de abogados está integrado por una peruana y tres brasileños, el interrogatorio se hizo completamente en portugués.

La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, mostró optimismo ante la revelación de Barata, quien aseguró que no puede “probar o corroborar” el aporte a la campaña a la líder de Fuerza Popular.