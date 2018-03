Cierran las instalaciones de Casa Blanca luego de que auto estrellara barra de seguridad

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó esta tarde que la Casa Blanca fue cerrada temporalmente luego de que un auto se estrellara contra la barrera de seguridad de la casa de gobierno estadounidense.

A través de su cuenta de Twitter confirmaron que una conductora había impactado la barrera que separa la calle de la Casa Blanca, quien inmediatamente fue detenida por Oficiales Uniformados del Servicio Secreto.

Según las autoridades, ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad ha resultado herido en el suceso ni ha sido necesario recurrir a las armas durante el incidente del vehículo.

Desde la misma plataforma además comunicaron que el servicio de tránsito de las calles aledañas a la casa de Gobierno fueron suspendidas y que se están investigando las causas de este impacto.

BREAKING: An individual driving a passenger vehicle struck a security barrier near the White House at 17th & E.

UPDATE: The female driver of the vehicle was immediately apprehended by Secret Service Uniformed Division Officers.

— U.S. Secret Service (@SecretService) February 23, 2018