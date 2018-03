Comité Inter-Movimientos para Evacuados (Cimade): “La ley es peligrosa para los migrantes”

"No es una buena medida", dice Rafael Flichman sobre el proyecto de Macron que busca controlar la inmigración.

¿Cómo califica el proyecto de ley de Macron?

La ley de asilo e inmigración presentada hoy (ayer) es peligrosa para los migrantes. No es una buena medida o un proyecto “equilibrado” como afirma el gobierno y algunos de los parlamentarios de la mayoría. Las pocas medidas de protección favorecerán a decenas o cientos de personas. Para todos los demás (miles) es una ley centrada en la represión, la exclusión y la humillación. Para nosotros, este proyecto de ley llevado a cabo por Gérard Collomb no es un “acto” aislado, sino una ampliación de una política de migración brutal que resulta en represiones diarias en la frontera italiana, prácticas abusivas o ilegales en la detención, confiscación de propiedades para las personas migrantes en la calle, la criminalización de personas, etc.

¿Qué le parece la medida que amplía el tiempo de detención?

La propuesta de extender la duración de detención para alinearse con otros países de Europa no tiene sentido. Algunos países tienen una duración de 18 meses. Y hay evidencia de que no existe una correlación entre la duración del infierno y el número de expulsiones reales hechas por los Estados. Este no es un punto de vista, son las estadísticas oficiales.