Director encuestadora Delphos y analista venezolano: “El cambio de fecha es completamente cosmético”

El experto consideró que la movida del chavismo no cambia el escenario al que ya se enfrentaba la oposición, que no acudirá a los comicios.

Estadístico, académico y director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas es un comentarista habitual de la actualidad venezolana. En conversación con La Tercera analizó el “nuevo” escenario político en el que se encuentra su país, luego que el Consejo Nacional Electoral anunciara que las elecciones presidenciales se realizarán el 20 de mayo y no el 22 de abril. El analista calificó la movida como un “intento” por parte del gobierno de mostrar mayor apertura.

¿Cómo ve el cambio en la fecha de las elecciones presidenciales?

Es un cambio completamente cosmético porque un mes todavía no es suficiente para que se puedan realizar todos los ajustes que hay que realizar para hacer estas elecciones competitivas e igualitarias. Es simplemente un cambio cosmético que no viene acompañado de nada más.

¿Entonces qué pretende el gobierno con este cambio?

El intento es mandar una señal a la comunidad internacional de apertura, de que se ha cedido en algo, de que se traten de mejorar las condiciones. Internamente es parte de los intentos que ya viene adelantando Jorge Rodríguez durante el fin de semana, reuniéndose con factores de la oposición para tratar de contestar algunas cosas. Sigue siendo el intento de animar a uno de los partidos importantes a que quizás diga que sí participa. Todo esto es parte de eso.

¿Por eso insiste en buscar diálogo con la oposición?

El gobierno insiste porque tiene que transmitir una fachada legitima de este proceso electoral que la comunidad internacional y los principales partidos han dicho que no va a aceptar. La candidatura de Falcón fuera del bloque de la Unidad no pareciera ser suficiente para legitimar este proceso. Entonces ellos insisten en tratar de atraer a algunos de estos partidos para que se incorporen. El escenario ideal del régimen es ese, hacer las elecciones este semestre y hacerla con la participación del bloque democrático. El gobierno tiene que hacer la elección este semestre, no puede postergarla para el próximo semestre.

¿Cómo deja a Henri Falcón este cambio electoral?

A Falcón le sirve porque tiene que convencer a dos o tres millones de personas que están convencidas de que no hay garantías y este es un intento de Falcón también de mandar un mensaje a parte de esa población.

¿Cree que la oposición termine participando en las elecciones?

Es muy difícil. Ellos (el gobierno) seguirán haciendo el intento e incluso dijeron que tenían hasta la medianoche para que los partidos presentaran candidaturas. Esa es la idea, ver si los logran atraer, pero lo veo muy difícil.

¿Ni siquiera una candidatura de Henri Ramos Allup, el ex titular de la Asamblea Nacional?

No, muy difícil, es muy baja la probabilidad que eso ocurra. Veo más probable que en el camino se termine retirando Henri Falcón, que Ramos Allup acepte una candidatura en estas condiciones.