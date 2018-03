Director de la encuestadora venezolana Delphos: “Las consecuencias menos terribles las tienes no participando”

¿Cómo califica la estrategia por la que optaron los principales partidos de oposición en Venezuela?

Yo he venido diciendo que más allá de participar o no participar, aquí lo que importa realmente es que haya un plan, es decir, que esa decisión forme parte de una estrategia para lograr el objetivo primario que es iniciar una transición. Cualquier decisión que no contemplara qué acciones se iban a hacer antes, durante y después de la elección era una muy mala decisión. Supongamos que no tienes la fuerza para ser exitoso en reactivar a la sociedad civil, si no se logra establecer un plan que logre ese objetivo, el menor costo lo tienes no participando, si participas el costo es infinito, porque participaste, perdiste, y la comunidad internacional termina diciendo: pero bueno, ¿qué hiciste? Las consecuencias menos terribles las obtienes no participando.

¿Considera que los otros candidatos opositores tienen posibilidades?

Si Henri Falcón no participa, estas otras candidaturas se van a reducir a cero. El mismo Claudio Fermín, que es un político veterano que no es espontáneo, muy probablemente termine retirándose en el camino. Si Henri Falcón decide participar, el juego cambia un poco porque él puede capitalizar al chavismo disidente si hace una buena campaña, si hace un buen trabajo. Depende también de lo que haga el resto de la oposición, sobre todo los principales cuatro partidos: Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, si ellos realmente logran salir a la calle y logran establecer un frente amplio con Fedecámara, con la Conferencia Episcopal venezolana, con la asociación de rectores universitarios, Henri Falcón la va a tener muy difícil, porque ese Frente Amplio demostraría que hay otras formas de pelear y abandonaría a Henri Falcón en esa agenda que se va a lanzar.