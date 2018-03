Donald Trump destaca “posible progreso” en conversaciones con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este martes el “posible progreso” en las conversaciones por el programa nuclear de Corea del Norte, después que Corea del Sur anunciara que Pyongyang está dispuesto a negociar.

“Posible progreso está siendo alcanzado en conversaciones con Corea del Norte. Por primera vez en muchos años se está haciendo un esfuerzo serio por todas las partes involucradas”, señaló Trump en un mensaje en Twitter

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018