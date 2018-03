“Escucho gritos en todas partes”: los dramáticos testimonios de los alumnos durante el tiroteo en Florida

Tras conocerse la noticia del tiroteo en el colegio secundario Marjorey Stoneman Douglas en Parkland (Florida), en la web comenzaron a conocerse diversos testimonios.

Len Murray señaló a The Associated Press que se apresuró hacia la escuela y que las autoridades le marcaron el alto debajo de un puente de la autopista, desde donde se ve el lugar. Dijo que le pidió a su hijo que ahorrara la batería de su teléfono y dejara de enviar mensajes, mientras que su madre le pidió que apagara el sonido de su dispositivo.

El hijo de 17 años de Len Murray, un estudiante de segundo año, le envió a sus padres un aterrador mensaje de texto alrededor de las 2:30 p.m. “Mamá y papá, hay disparos en la escuela. Afuera se escuchan las sirenas de la policía. Estoy en el auditorio y las puertas están cerradas”.

Minutos después volvió a escribir: “Estoy bien”.

El estudiante Michael Katz dijo a ABC News que, al final del día, “escuchó lo que sonaba como un camión de basura, como un golpeteo”.

“Entonces también escuché, ‘Boom, boom, boom’. Escucho gritos en todas partes “, dijo. “Acabo de pasar debajo del escritorio de mi maestra”.

“Hicimos que la policía invadiera la escuela y nos sacaron”, dijo Katz. “Afortunadamente, mi padre estaba allí para recogerme”.

Por su parte, el estudiante de primer año Samuel Dykes le dijo al periódico Orlando Sentinel que estaba en el tercer piso de la escuela cuando escuchó disparos. Los oficiales policiales les dijeron a los alumnos que miraran hacia adelante mientras evacuaban, Dykes señala que vio varios cuerpos en un salón de clases.

Broward County Commissioner says there will be victims advocates tonight for students and family members to "get any kind of help that they need." https://t.co/4QuB0GYG2P pic.twitter.com/WeyKkvIgcy

— ABC News (@ABC) February 14, 2018