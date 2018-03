Fracaso de la tregua en Siria agudiza crisis humanitaria en Guta Oriental

“No hay tregua…nada ha cambiado. Las instituciones de caridad están haciendo todo lo posible, pero no entra comida a Guta, los mercados están completamente destruidos, las personas no están siendo evacuadas y tienen mucho miedo.”, relata a La Tercera Bayan Rahn, jefa de la Oficina de la Mujer del Comité Local de Coordinación en la ciudad de Douma, en Guta Oriental. Su testimonio da cuenta de lo que han reportado tanto las organizaciones civiles como la ONU: el fracaso del alto el fuego por 30 días acordado por el Consejo de Seguridad y de la tregua humanitaria anunciada por Putin.

Si bien, la tregua que comenzó el martes y que se extiende por cinco horas al día -entre las 9 am y las 2 pm-, iba a ser usada para habilitar un corredor humanitario que facilitaría la evacuación de civiles, además de permitir el ingreso de alimentos y medicinas, no ha visto frutos todavía.

Los ataques aéreos perpetrados por el gobierno sirio de Bashar Al-Assad, con el apoyo de Rusia, en la región de Guta Oriental para desplazar al último bastión rebelde cerca de la capital de Damasco, se intensificaron la semana pasada. La región se encuentra sitiada desde 2013, y desde ese año el acceso a alimentos y medicinas se ha dificultado. A la fecha se estima que al menos 593 personas han muerto desde el 18 de febrero, según el jefe humanitario de la ONU, Mark Lowcock. El responsable de Naciones Unidas señaló ayer que la pausa humanitaria de cinco horas es de todos modos insuficiente para ayudar a la población y para permitir el ingreso de los convoyes, e informó que 40 camiones cargados con ayuda humanitaria están listos para ir a Douma.

Según lo informado por varias organizaciones civiles, ningún civil ha podido ser evacuado en dos días de tregua.

La ONG Save The Children se ha comunicado con gente en el lugar y han podido detectar que, a pesar de que se ha reducido en parte la violencia, se registraron 32 ataques aéreos entre las 12 pm y las 2 pm de ayer. “Los socios de Save the Children se vieron obligados a suspender las distribuciones de ayuda planificadas para esta mañana (ayer) debido al continuo bombardeo”, señaló a La Tercera la ONG.

Algo similar han informado a este diario otras ONG. Médicos Sin Fronteras sostuvo que no cuentan con proyectos en las zonas de Siria “controladas por el Estado Islámico, ya que no hemos obtenido garantías de seguridad e imparcialidad por parte de sus líderes. Asímismo, no podemos trabajar en áreas controladas por el gobierno, ya que todas las solicitudes que hemos hecho desde el inicio de la guerra hasta ahora han sido denegadas”. El Comité Internacional de la Cruz Roja también informó que hasta el momento no ha tenido acceso a Guta Oriental. “Es imposible introducir un convoy humanitario en un espacio de cinco horas. Tenemos una larga experiencia en entregar ayuda humanitaria cruzando líneas de fuego y sabemos que pasar los controles fronterizos puede llevar hasta un día entero”. Además, aseguran que están “listos y preparados para acceder al área y entregar la ayuda humanitaria que tanto necesita la población. Sin embargo, se necesitan unas mínimas condiciones y las garantías de seguridad necesarias”.

Ambulancias chilenas

Imágenes de lo que está sucediendo actualmente en Guta han evidenciado que ambulancias chilenas estarían siendo utilizadas para rescatar a los civiles de la zona. Se trata de las seis ambulancias, completamente equipadas, que fueron enviadas por la Sociedad de Beneficiencia Siria en 2015 a la capital de Damasco, a través de Líbano. La compra y el envío de las ambulancias fue posible gracias a una campaña de la colectividad siria en Chile que logró reunir $114 millones. Tres años después, las ambulancias siguen siendo utilizadas, esta vez para facilitar la evacuación de civiles en Guta.