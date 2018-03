Henri Falcón, ex militar y candidato venezolano: “Queremos una Venezuela más plural, donde impere el respeto”

El ex gobernador de Lara, que ha sido parte de la política por más de 20 años, fue uno de los primeros en anunciar su precandidatura.

A pesar de que la oposición venezolana no participará en las elecciones presidenciales del 22 de abril, el dirigente y ex militar Henri Falcón se ha mantenido firme en su propósito de enfrentar al Presidente Nicolás Maduro. Pero el gobernador saliente de Lara no siempre se opuso al chavismo.

En 2008 llegó a la gobernación de ese estado con el apoyo del oficialismo y se consagró como un aliado clave en Lara -uno de los más poblados del país- para el fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

Sin embargo, con el correr de los años, comenzó a distanciarse de la Revolución Bolivariana. En 2010 quebró sus relaciones con el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) enviándole una carta al propio Chávez en la que lamentó que el partido haya “sido minado por la burocracia, la ausencia, el clientelismo, el grupalismo y un mal entendido concepto de lealtad”.

El alejamiento total, sin embargo, se dio cuando se enfrentó a sus ex compañeros en las elecciones presidenciales de 2013. Falcón lideró la campaña del entonces candidato Henrique Capriles Radonski, quien perdió la Presidencia por un estrecho margen. Desde entonces, Falcón pasó a formar parte de la MUD, misma coalición política con la que hoy prefiere tomar distancia.

A pesar de ser un duro crítico del gobierno de Maduro, es considerado como uno de los opositores más “dialogantes”. De hecho, fue el primero en “admitir la derrota” luego que en los comicios regionales de octubre pasado perdiera la gobernación de Lara en manos de un candidato chavista.

¿En qué punto se encuentra ahora su candidatura a la Presidencia de Venezuela?

Soy un pre candidato. No hay una candidatura definida todavía. Estamos en la búsqueda de mejores condiciones en el marco de la Unidad Democrática.

¿En qué consisten esas condiciones?

Esas condiciones incluso implican la posibilidad de una revisión del cronograma electoral, es decir la fecha.

¿Cree que su pasado chavista pueda perjudicarlo?

Lo que pasa es que en Venezuela somos diversos y ese es el país que queremos: un país plural, un país donde impere el respeto, donde podamos incluirnos y donde no estemos solamente pendientes de la polarización y la confrontación. No se trata de dónde vienes, se trata del compromiso del país.

¿Por eso dejó de apoyar al chavismo?

Cuando yo participé del proyecto del gobierno hace casi nueve años lo hice convencido de que era el camino correcto y luego me di cuenta que no lo era y entonces quise conjugar opciones dentro de la alternativa democrática del país.