Mueren hombre armado y 3 rehenes tras tiroteo en California

Un hombre armado ingresó el viernes a una fiesta de despedida para un empleado en el mayor hogar para veteranos de guerra en Estados Unidos para luego tomar tres rehenes. Posteriormente, los cuatro fueron hallados muertos tras un tiroteo, dijo un funcionario.

El funcionario no estaba autorizado a declarar sobre el asunto y habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato.

Las autoridades indicaron horas antes que no habí­an tenido contacto con el hombre armado durante casi ocho horas desde que se metió a la fiesta.