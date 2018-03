Jean H. Lee, experta en Norcorea del Wilson Center: “Este es un comienzo prometedor”

En 2011, Jean H. Lee se convirtió en la primera periodista estadounidense a la que se le otorgó amplio acceso a Corea del Norte. Un año después, abrió la oficina de la agencia The Associated Press en Pyongyang. En la actualidad, esta experta en Corea del Norte es investigadora en el think thank Wilson Center. En diálogo con La Tercera, Lee analiza el acercamiento entre Pyongyang y Seúl y la oferta de Kim Jong Un de desnuclearizar a su país a cambio de que EE.UU. de garantías a su régimen.

¿Cómo interpreta la oferta de Pyongyang sobre una posible desnuclearización?

Por lo que sabemos, Corea del Norte no ha detallado explícitamente lo que necesita a cambio de la congelación de su programa nuclear o la desnuclearización completa. Pero creo que Corea del Norte solo aceptará congelar o abandonar sus armas nucleares si Estados Unidos puede ofrecer una garantía de seguridad o eliminar la amenaza militar, lo que posiblemente signifique que Corea del Norte pedirá al menos la suspensión de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, pero más probablemente el retiro total de las fuerzas estadounidenses de Corea del Sur y un tratado de paz para poner fin a la Guerra de Corea. Esas son grandes solicitudes, si las hacen.

¿Ve disposición de EE.UU. a acceder a las demandas de Kim?

Estados Unidos no estará dispuesto a hacer todas esas concesiones. Existe un profundo escepticismo en Washington sobre los motivos de Corea del Norte, y con buenas razones. Estados Unidos ha estado negociando el programa nuclear de Corea del Norte durante 25 años, y eso solo ha llevado a acuerdos rotos, permitiendo a Corea del Norte seguir construyendo sus armas.

Pese a ello, ¿es optimista sobre la desnuclearización de Norcorea?

Este es un comienzo prometedor. Es una situación mucho mejor para nosotros de la que estábamos hace unos meses. Pero tenemos un camino por recorrer antes de poder estar seguros de que estamos en el camino hacia la desnuclearización.