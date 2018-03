Legislativas en Colombia: la antesala a las presidenciales de mayo

A poco menos de tres meses de las elecciones presidenciales en Colombia, los ciudadanos acudirán hoy a las urnas para los comicios legislativos, además de las consultas interpartidistas que definirán hoy mismo a un candidato por la derecha y a otro por la izquierda para la contienda del 27 de mayo. Los analistas coinciden en que ambas votaciones serán una especie de pre-primera vuelta de las presidenciales, y estará en juego el poder de los partidos políticos.

Se escogerán a 108 senadores, de los cuales cinco representarán por primera vez al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), según lo acordado en el proceso de paz con la ex guerrilla. Para la Cámara de Representantes se elegirán 172 parlamentarios, de los cuales también cinco están reservados a la Farc. De todos modos, el analista político colombiano Augusto Reyes cree que la popularidad de la Farc es muy baja y su éxito será nulo. “Están desaparecidas, si observas las encuestas siempre aparece abajo con un mínimo indicador. Creo que su rol es un rol pasivo. Como veo las cosas en las proyecciones electorales, no van a alcanzar el requisito electoral para ser sujeto de asignación de escaños. Los escaños que van a tener van a ser por obra y gracia de la suscripción del acuerdo de paz”, comentó Reyes a La Tercera.

El rol de la Farc en el Congreso está por verse. Sin embargo, el rechazo de los colombianos en el plebiscito por el acuerdo de paz ha dejado de manifiesto que la sociedad colombiana no aprueba el ingreso de la ex guerrilla en las instituciones. “La Farc sabe que no pasará el umbral y que tendrá que quedarse con los cinco escaños en cada cámara que consiguieron en la negociación. En ese caso tendrá el papel de un partido minoritario como el Polo Democrático o la Alianza Verde, que en escenarios de mayorías oficialistas amplias resultan irrelevantes”, señala a este diario el analista y académico de la Universidad de La Sabana de Colombia, Cristian Rojas.

Pulso electoral

Pero lo más relevante de las legislativas es que serán una especie de termómetro para las presidenciales. En ese sentido, los analistas coinciden en que para la izquierda, las parlamentarias no tendrán mucha incidencia en el sector, puesto que el liderazgo del candidato presidencial Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19 y ex alcalde de Bogotá, ya es patente en las encuestas. Petro tendría un 21% en intención de voto, por encima del candidato uribista Iván Duque que marcaría 18%. “Lo que puede conseguir Petro es una amplia votación en la consulta de la izquierda de la que es ganador anunciado y que lo puede impulsar para mayo. El resto de la izquierda no tiene fuerza para las legislativas”, sostiene Augusto Reyes.

Es por esto que las grandes sorpresas y oportunidades hoy se podrían centrar en la derecha colombiana. La consulta interpartidista de la coalición de este sector incluirá a Iván Duque, candidato por el partido Centro Democrático del ex Presidente Álvaro Uribe, a Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, del Partido Conservador del ex Presidente colombiano Andrés Pastrana. Sin embargo, las cartas parecen estar echadas a favor de Iván Duque. “La gran sorpresa podría darse desde la derecha, en donde más bien lo que vemos es que un candidato como Iván Duque que no ha tenido un largo recorrido en la política colombiana, que a duras penas ha sido senador por un período, que no tiene una experiencia acumulada en cargos públicos, sino más bien en el ambiente académico y en el ambiente de las organizaciones multinacionales, podría convertirse en la verdadera sorpresa”, dijo a La Tercera el politólogo colombiano Vicente Torrijos. En esa línea, lo esperable es que el uribismo amplíe su bancada de 20 senadores, que obtenga la primera mayoría, y que logre una votación relevante en la consulta interpartidista.

De todas formas, la posibilidad de que haya un Presidente en Colombia que no tenga su propia bancada mayoritaria en el Congreso, sí podría ser una opción viable. Por lo tanto solo habrá que esperar al 27 de mayo para tener certezas.