Letra del himno de España genera gran polémica

España es uno de los pocos países cuyo himno nacional no tiene letra. Y no por falta de propuestas: desde Joaquín Sabina en 2007 hasta Marta Sánchez, que el sábado sorprendió a los espectadores del Teatro de la Zarzuela, en Madrid, con una nueva versión de la canción nacional. “Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón aquí”. Con estas palabras, la cantante madrileña arrancó los aplausos de su público, que no se esperaba ese final de concierto.

Hasta el momento, todos los intentos de poner letra al himno nacional fracasaron por falta de consenso. Sin embargo, la creación de Marta Sánchez fue un éxito entre una parte de la sociedad y los principales dirigentes del Partido Popular y Ciudadanos, que no tardaron en felicitar a la cantante. El Presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aplaudió la iniciativa a través de su cuenta oficial de Twitter. “Como a muchos de nosotros, me llega este vídeo. La inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta”, señaló. El portavoz de su partido en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, fue más allá y propuso que Sánchez interprete su versión en la final de la Copa del Rey de fútbol que se disputará el 21 de abril. “Valiente y emocionante poniendo letra y corazón al himno nacional”, escribía el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Incluso la Guardia Civil aplaudió la actuación, que dicen “busca unir y sumar, no restar y dividir “#OrgullososDeSerEspanoles”.

“Hoy te canto para decirte cuanto orgullo hay en mí, por eso resistí. Crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Rojo, amarillo, colores que brillan en mi corazón y no pido perdón”, cantó Marta Sánchez, vestida de rojo y con luces amarillas iluminando el escenario.

La entrada en el debate público de la letra de la cantante es fruto de la excepcional situación que se vive en España desde la celebración del referéndum el 1 de octubre, el inesperado auge de Ciudadanos en las elecciones catalanas del 21 de diciembre y, en consecuencia, la competencia entre PP y Ciudadanos por el voto nacional.