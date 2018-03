Preguntas clave sobre la situación de Lula da Silva

¿Lula puede recurrir a otras instancias judiciales?

Sí. Después de que el TRF-4 juzgue el recurso, si es negado, la defensa podrá presentar un recurso especial al Superior Tribunal de Justicia (STJ). En caso de que el pedido sea rechazado en esta instancia, la defensa podrá apelar al Supremo Tribunal Federal (STF).

¿El ex mandatario aún puede ser candidato?

Depende. Por la Ley de la Ficha Limpia, una condena de un órgano colegiado, como el TRF-4, hace al candidato no elegible. Pero todavía hay recursos que pueden permitir la postulación de Lula, sostiene O Globo. Según el diario carioca, como aún restan recursos, “aún no se sabe si será o no candidato”.

¿Puede registrar la candidatura?

A pesar de que Lula sea inelegible mientras se revisan los recursos, eso no le impide solicitar el registro de candidatura. El plazo final para el registro de candidaturas presidenciales es el 15 de agosto.