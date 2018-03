¿Quiénes son los ‘Chicos de Parkland’, los jóvenes detrás del movimiento anti armas?

Estados Unidos es un país donde los tiroteos o ataques armados son comunes. De acuerdo a la organización Gun Violence Archive, desde comienzo de año hasta el 15 de febrero, han fallecido 1.816 personas por violencia armada. Eso equivale a una media de 40 muertos al día. Otra cifra alarmante: ha habido 30 tiroteos masivos en lo que va del 2018.

Usualmente cuando un ataque como el que ocurrió el pasado 14 de febrero en la secundaria de Parkland, Florida, las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo, se crea un hashtag ‘#PrayFor’ seguido del nombre de la ciudad, inician los debates sobre el porte de armas y la necesidad de regular su venta, y luego se deja de hablar de ello… hasta que vuelve a ocurrir un hecho similar.

Cansados de esta retórica, supervivientes de la masacre en la escuela Marjory Stoneman Douglas -en la que murieron 17 personas- decidieron tomar acción y prometer que este sería “el último ataque masivo” de la historia de Estados Unidos.

Son jóvenes unidos, empoderados y motivados. Tienen entre 16 y 18 años. Lideran el movimiento contra armas bajo el ‘#NeverAgain’ y tienen la esperanza de impulsar un cambio en el país de Donald Trump.

Son conocidos como los ‘Chicos de Parkland’. Estos millenials nacieron en un mundo donde los tiroteos masivos son cada vez más comunes y representan una amenaza real.

Las caras más visibles son Cameron Kasky, el creador del hashtag con el que se conoce la cruzada; Emma González, quien dio un poderoso discurso acusando a los políticos de estar financiados por la Asociación Nacional del Rifle (NSA); y David Hogg, quien grabó entrevistas a sus compañeros en medio del tiroteo en la escuela.

Cameron Kasky

Este joven tiene 17 años y es uno de los sobrevivientes del tiroteo. El sábado durante una protesta celebrada en Fort Lauderdale, explicó que el objetivo del grupo es “crear una nueva normalidad”, en la que recibir dinero de los grupos de presión de la industria de armas sea una “vergüenza”. “Estamos perdiendo vidas mientras los adultos están jugueteando”, lamentó en la ocasión.

Kasky ayer participó de un debate con legisladores del país organizado por la cadena CNN en Miami, donde se dirigió duramente al senador republicano del estado de Florida, Marco Rubio. “Es difí­cil no verlo a usted y no ver al mismo tiempo el cañón de un AR-15 y no ver a Nikolas Cruz”, le lanzó con franqueza.

Rubio -quien antes de la intervención del joven había tenido una limpia participación- se encontró con un alumno que no estaba dispuesto a verse llevar por una autoridad. “En nombre de las 17 personas que murieron, ¿no puede pedirle a la ANR que conserve su dinero?”, le preguntó Kasky.

Emma González

De 18 años, hija de inmigrantes cubanos y cursa su último año en la secundaria. Durante la protesta en Fort Lauderdale, hubo una voz que no pudo ser silenciada. Al contrario, fue una de las más escuchadas y posteriormente más compartidas y viralizadas. Era la de Emma, quien pronunció un apasionado discurso en la escalinata de la Corte Federal de Broward.

“Vamos a ser chicos sobre los que leas en libros. No porque vayamos a ser otra estadística de tiroteos masivos en Estados Unidos… sino porque vamos a ser el último tiroteo masivo”, dijo la joven emocionada entre lágrimas.

David Hogg

Hogg fue uno de los supervivientes que grabó en medio del tiroteo entrevistas a sus compañeros. “Estamos trabajando sin descansado. Estamos utilizando herramientas que las generaciones anteriores no tenían. Estamos utilizando activamente las redes sociales”, explicó en una entrevista Hogg, estudiante de último año en la secundaria de Parkland.

Sin embargo, su participación ha sido criticada. Algunos indican que el muchacho es un actor pagado, lo que también ha sido repudiado por un amplio sector de estadounidenses. Teorías conspirativas dicen que entre quienes aparecer como supervivientes hay actores a los que les pagan por pronunciarse en contra de las armas. “No soy un actor. Soy alguien que tuvo que ser testigo de esto y

tengo que vivir con esto, y tendré que seguir haciéndolo”, afirmó el joven en entrevista con el canal CNN.

Ahora Los ‘Chicos de Parkland’ organizan una ‘Marcha por nuestras vidas’ el 24 de marzo en Washington -inspirada en la ‘Marcha de las mujeres’ del año pasado-, que suma donaciones de George Clooney, Oprah Winfrey y Steven Spielberg, entre otros.