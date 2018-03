Reportan dos fallecidos en tiroteo en universidad central de Michigan

Este viernes se volvió a registrar un nuevo tiroteo en Estados Unidos. La policía se encuentra investigando disparos efectuados a dos personas en un dormitorio de Campbell Hall en la Universidad Central de Michigan, anunció la institución a través de su cuenta de Twitter.

El sospechoso se encuentra prófugo y aconsejaron a todos los estudiantes mantenerse refugiados. Según señaló la policía para Fox News se trata de un hombre afroamericano de 19 años. “Es considerado armado y peligroso”, declararon los oficiales.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.

La policía del estado de Michigan confirmó que dos personas fallecieron a causa de los disparos. Las dos víctimas fatales no eran estudiantes por lo que oficiales consideran que esta situación comenzó como un hecho doméstico.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0

— Central Michigan U. (@CMUniversity) March 2, 2018